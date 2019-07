हिमा दास को अमिताभ बच्चन-अनिल कपूर से लेकर इन बॉलीवुड सितारों ने दी बधाई, खास अंदाज में की तारीफ

भारत की युवा एथलिट हिमा दास (Hima Das) ने एक महीने के भीतर पांचवी बार गोल्ड मैडल जीतकर दुनियाभर में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने चेक गणराज्य में हुए एक एथलीट मीट में 400 मीटर रेस में गोल्ड जीत लिया है। हिमा की इस उपलब्धि के बाद उन्हें देशभर से बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बॉलीवुड एक्टर्स भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। हिमा की इस जीत को लेकर बॉलीवुड सेलेब्रिटी भी जश्न मना रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और अनिल कपूर (Anil kapoor) फिल्म निर्देशक शेखर कपूर, (Shekhar kapoor) और अर्जुन कपूर(Arjun kappor)ने भी ट्विटर के जरिए हिमा को उनकी इस शानदार जीत के लिए बधाई दी।



बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा,‘बधाई, बधाई, बधाई... जय हिंद... गर्व हम सबको आप पर है हिमा दास जी, आपने भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया।

वहीं अनिल कपूर ने लिखा,‘हिमा दास 5 वें गोल्ड जीतने पर बधाई। आपका असम के लिए किया गया काम हम लोगों के लिए प्रेरणा है। एक महान एथलीट जिसके पास सोने का दिल है। आपको और अधिक सफलताओं की दुआ। भारत को आप पर गर्व है।

Congratulations on winning the 5th gold @HimaDas8! Your act of kindness towards Assam is an inspiration to us all. A great athlete with a heart of gold. Wishing you all the more success! India is proud of you! https://t.co/Q06SBAKUhq