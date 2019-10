ठीक होते ही अमिताभ बच्चन ने फिर किया ट्वीट, 'जलसा के बाहर खड़े फैंस से इस बात के लिए मांगी माफी, जानिए क्या है मामला

बॉलीवुड के महानायक और शहंशाह अमिताभ बच्चन ने आज एक ट्वीट कर सभी को चौंका दिया है। क्योंकि बिग बी ने अपने ट्वीट पोस्ट के जरिए अपने फैंस से हाथ जोड़कर माफी मांगी है सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रीय रहने वाले बिग बी ने ट्विटर पर दुख जताते हुए अपनी माफी मांगने की वजह बताई। हर रविवार बिग बी मुंबई स्थित अपने जलसा बंगले के बाहर आकर अपने फैंस से मिलते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन तबीयत खराब रहने के कारण इस रविवार वो बाहर नहीं आ सके, लेकिन हमेशा की तरह फैंस उनकी एक झलक पाने को उनके घर के बाहर मौजूद थे।

अपने फैंस से नहीं मिल पाने का गम में अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी स्थिति में सुधार हो रहा है...लेकिन ये हर रविवार को मिलने आते हैं। मुझे माफ करना..मैं बाहर नहीं आ सका। फैंस ट्वीट कर उनकी सलामती की कामना कर रहे हैं। अपने इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने कुछ फोटो भी साझा की है, जिसमें लोग अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए जलसा के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोग बिग बी के इस ट्वीट पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं।

T 3524 - I convalesce .. but they still come for the Sunday meet .. my apologies .. could not come out ..🙏🙏🙏 pic.twitter.com/qXx3uonlWL