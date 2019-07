'Big B' नाम को लेकर Amitabh Bachchan और आनंद महिंद्रा के बीच हुए ट्वीट, पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी

महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने 'बिग बी' नाम को लेकर ट्विटर पर चुहलबाजी की। महिंद्रा ने ट्वीट किया, अमिताभ बच्चन से माफी के साथ, इस सप्ताह केवल एक ही 'बिग बी' है और वह है बिग बजट।

With due apologies to @SrBachchan there is only one ‘Big B’ this week...and that’s the Big Budget... https://t.co/DUD6oYTHw8

आईएएनएस के मुताबिक अमिताभ, जिन्हें बॉलीवुड में बिग बी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसके जवाब में लिखा, हाहाहा, आनंद महिंद्रा। 'बिग बी' मीडिया द्वारा रची गई एक उपाधि है, जिसे मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया। 'बिग बी' जिसका जिक्र आपने किया है, वह मीडिया को बनाएगा, जिसे कई लोग सब्सक्राइब करेंगे।

HAHAHA .. @anandmahindra .. 'BIG B' is a media created epithet, one that I have never subscribed to 🙏 .. the 'BIG B' this week that you mention, will create media .. that many shall subscribe to 😜 https://t.co/W5q0UQSJsb