Amitabh Jaya 47th Wedding Anniversary: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिश्ते में आए कितने उतार-चढ़ाव, लेकिन कभी नहीं छोड़ा एक दूजे का साथ

रिश्ते में देखे उतार-चढ़ाव

जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी में सारी खुशियां होने के बावजूद दुख के बादल तब मंडराने लगे जब अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम साथ में जुड़ने लगा था। फिल्म ‘सिलसिला’ की शूटिंग के वक्त अमिताभ और जया में रेखा को लेकर काफी तनाव भी था। इत्तेफाक से मूवी का सब्जेक्ट भी इन तीनों की सिचुएशन से काफी मैच कर रहा था। मगर, प्रोड्यूसर यश चोपड़ा ने फिल्म को शुरू करने से पहले ही रेखा और जया को इस बारे में समझाया और कहा, ‘अपने निजी जीवन के आपसी डिफ्रेंसेस को फिल्म में शो मत होने देना।’

एक बार इंटरव्यू में जब जया से अतिताभ और रेखा के अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला, ‘अमिताभ बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जिस परिवार से जुड़ी हूं वो रिश्ते निभाना अच्छे से जानता है। अगर वह मुझे छोड़कर जाते हैं तो मैं समझूंगी कि वो मेरे कभी थे ही नहीं।’ साथ ही उन्होंने यह भी कहा था, ‘अमिताभ का नाम उनकी कई को-स्टार्स के साथ जुड़ा है अगर सब के साथ उनका अफेयर होगा तो हमारी जिंदगी तो नर्क ही हो जाती।’

जया बच्चन ने लंबे समय से बॉलीवुड से दूरी बना रखी है । साल 2001 में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आए थे । ये फिल्म थी 'कभी खुशी कभी गम' । इसके बाद से अभी तक फैंस को दोनों को एक साथ देखने का मौका नहीं मिला।

अमिताभ एक ऐसे कलाकार हैं जिनका चार्म इस उम्र में भी बरकरार है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं। अमिताभ यूं ही इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचे हैं उन्होंने ऐसा वक्त भी देखा है जब वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। तभी साल 2000 उनके लिए एक नया सूरज लेकर उगा। इसी साल अमिताभ को दूरदर्शन के चैनल स्टार प्लस पर एक ब्रिटिश शो WHO WANT TO BE A MILLIONAIRE के हिन्दी संस्करण यानी 'कौन बनेगा करोड़पति' में काम करने का ऑफर मिला।

इस शो ने अमिताभ की जिंदगी बदल दी। ये शो सुपरहिट रहा। इससे अमिताभ की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उन्होंने अपने सारे कर्ज उतार दिए। इसी साल अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा की फिल्म 'मोहब्ब्तें' में शाहरुख खान के साथ काम किया। ये फिल्म में सुपर डुपर हिट रही और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी दमदार वापसी की। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, अमिताभ ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आज सिनेमा जगत के महानायक बन गए हैं। इस उम्र में भी वो अच्छे-अच्छे हीरो को पीछे छोड़ चुके हैं।

