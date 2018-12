#Ambani #Amitabhbachchan #Amirkhan #Modi #Ishaambani #Anandpiramal ☝🤔💑 Kyon PM Modi Missing rahe Mukesh Ambani ki Beti ki Shaadi se? 🎬 Amitabh Bachchan & Amir Khan serves food to the guests at Isha Ambani and Anand Piramal's wedding👇👇 https://youtu.be/B7Z9h6CI6bE 💐 PM Modi ke sabse kareebi jaane wale businessman Mukesh Ambani ki beti Isha ki Shaadi badi dhoom se hui 💸 Shaadi ka pura expense ₹700 crore se zyada bataya jaa raha hai ☝ Bollywood aur Politics se sabhi bade naam maujood the shaadi mein.. sirf PM Modi aur Amit Shah Nahi nazar aaye 🛩 Shayad Desh mein chal rahe Ambani aur Government Rafael Issue ko dekhte hue..isse duri banaye rakhna he sahi samjha hoga 🗳 Waise ab 5 States mein Public ki fatkaar padnege ke baad..BJP bohot soch samajh kar apne kadam aagey badayegi

