Guru Purnima 2019: अमिताभ बच्चन ने खास अंदाज में दी गुरु पूर्णिमा की बधाई

आज 16 जुलाई को देश भर में गुरु पूर्णिामा (Guru Purnima) त्यौहार मनाई जा ही है। आज का दिन गुरुओं को महत्वपूर्णता और आदर-सम्मान दिया जाता है। अक्सर यह कहा भी जाता है कि बिना गुरु के किसी की सफलता संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके गुरु का होता है। जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले उसे सीखना पड़ता है और सिखाने वाला व्यक्ति ही गुरु होता है। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है। वह आपके माता-पिता या कोई संबंधी भी हो सकते हैं। हिन्दू धर्म में गुरु को सर्वोपरी माना गया है। इस खास मौके पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh bacchan) ने भी अपने सोशल मीडिया पर गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है साथ ही गुरुओं के लिए बेहद प्यारा पोस्ट भी किया है।

गुरु पूर्णिमा (Guru Purnima 2019) के दिन अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने फैंस को गुरु की परिभाषा शेयर किया है। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है। इस तस्वीर में गुरु का हाथ आप देख सकते हैं। अपने इस पोस्ट में अमिताभ ने गुरुओं की तुलना शंकर, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा और दुर्गा से की है। इससे साफ पता लगता है कि उनके जीवन में गुरु का क्या स्थान है।

इस खास अंदाज में अमिताभ ने दी गुरु पूर्णिमा बधाई...

T 3228 - A famous thinker on life .. my translate of it

जीवन का उद्देश ये ना हो की आप ख़ुश रहें ; वो ये होना चाहिए की आप उपयोगी हों , सार्थक रहें , दयालु करुणामय हों , दयावान और प्रतिष्ठित हों , जीवन में कुछ अंतर ला सकें , ताकि आप कह सकें की आपने जीवन जिया है , अच्छा जिया है pic.twitter.com/jXdQbc8HO6