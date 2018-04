इसलिए लाइमलाइट से दूर रहते हैं आमिर खान के तीनों बच्चे 

Bugün hintlilerin holi bayramıymışş ozaman Hapyy Holi diyelim 😁😊😊💕 Dipnot: Bir ırka, bayrağına, bayramına vs ne kadar saygı duyarsanız onlarda sizin ırkınıza saygı duyar. Dipnot2: Bizi birbirimizden ayıran hiç bir şey yok sonuçta form doldurup hangi ırkı seçeceğimizi bilerek dünyaya gelmiyoruz denildiği gibi dünyadaki insanları ırkçılıkla ayırmak yerine iyi ve kötü insanlar olarak ayırırsanız daha mutlu olursunuz 😊😊😉💕 #AamirKhan #Holi #aamirkhanturkey #KiranRao

