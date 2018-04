रणवीर के साथ अपने फ्लाइट एक्सपीरियंस पर अमीषा ने कहा, 'जब वो साथ होते हैं तो...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीशा पटेल भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो काफी सुर्खियों में रहती हैं। वो आए दिन अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर करती हैं। अब हाल ही में उन्होंने रणवीर सिंह को लेकर कुछ लिखा।

दरअसल, अमीशा ने रणवीर के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा, "जब रणवीर आपके साथ हों, तब आपकी विमान यात्रा मजेदार हो जाती है। वह अपनी ऊर्जा दूसरों में भी फैला देते हैं ...सचमुच ब्लू सुपरस्टार।'

Flight journeys filled with fun when u have @RanveerOfficial for com any .. his energy is contagious .. true blue superstar allllll the way pic.twitter.com/2rgphCt1sZ