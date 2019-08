Accident Rumours पर फूटा अमीषा पटेल का गुस्सा, ट्वीट कर बोलीं- ' मैं फिट एंड फाइन हूं'

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel ) हमेशा अपनी फिटनेस और अपनी ग्लैमरस फोटो को लेकर खबरों में छाई रहती हैं। अमीषा हमेशा अपने फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं। इसी बीच अमीषा से जुड़ी एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अमीषा की कार का भयानक एक्सिडेंट हो गया है जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इस खबर के बाद अमीषा के फैंस काफी परेशान हो गए और उनकी सलामती की दुआ करने लगे। अपने फैंस को परेशान देखकर इस मामने पर अमीषा खुद सामने आईं और इस खबर की सच्चाई बताई।

दरअसल, अमीषा पटेल के एक्सिडेंट की खबर झूठी हैं। इस बात का खुलासा अमीषा ने अपने ट्विटर पोस्ट से किया है। अमीषा पटेल ने एक बाद एक कई ट्वीट करके इस खबर को पूरी तरह से फेक बताया हैं। उनकी किसी कार का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ हैं। जबकि वो भी पूरी तरह से फिट एंड फाइन हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कई तस्वीरें भी शेयर की।

Hey tweethearts .. I am totally fine .. all rumours of me being in a car accident are totally false.. thank u for all the love and concern 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/hV0JItgb5J