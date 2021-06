सामंथा अक्किनेनी के बोल्ड सीन पर आ रहे मिक्स रिएक्शन, मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन 2' के इन सीन्स की हो रही खूब चर्चा

'द फैमिली मैन' का दूसरा सीजन (The family man 2) रिलीज के पहले से ही चर्चा में बना हुआ था। वहीं रिलीज के बाद मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) और सामंथा अक्किनेनी (samantha akkineni) सहित अन्य स्टार कास्ट को भी दर्शकों ने ढेर सारा प्यार दिया। वहीं वेब सीरीज के कुछ सीन्स भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं सीरीज के वो तीन सीन्स जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं।

राजी का एक्शन रूप

'द फैमिली मैन 2' में सामंथा अक्किनेनी ने राजी का किरदार निभाया है। सीरीज के शुरुआती हिस्से में राजी को एक दम सीधी-सादी लड़की के रूप में नजर आती हैं। सीरीज में एक सीन आता है जहां एक छिछोरा, राजी का पीछा करते हुए उसके घर तक जाने की कोशिश करता है। ऐसे में अचानक से सीधी- सादी राजी जब एक्शन रूप दिखाती है, तो दर्शक हैरान रह जाते हैं।

बॉस की पिटाई

'द फैमिली मैन 2' की शुरुआत में श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) टास्क छोड़कर एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हुए दिखता है, जहां श्रीकांत तिवारी का बॉस उसे कुछ खास पसंद नहीं करता है और हमेशा अलग- अलग वजहों से रोक टोक करता है। चूंकि श्रीकांत तिवारी का दिल तो टास्क से जुड़ा होता है तो ऐसे में एक दिन वो अपने बॉस से परेशान होकर उसकी पिटाई कर देता है। सोशल मीडिया पर ये सीन तेजी से वायरल हो रहा है।

इंटीमेट सीन

'द फैमिली मैन 2' के लिए सामंथा न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए सुर्खियों में हैं, बल्कि एक बोल्ड सीन को लेकर भी वो चर्चा में हैं। वेब सीरीज में दो सीन बस के हैं, जब राजी को एक छिछोरा गलत तरीके से छूता है। वहीं इस सीन के अलावा भी एक इंटीमेट सीन है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। एक ओर जहां कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ फैन्स को ये बोल्डनेस पसंद नहीं आ रही।