अल्लू अर्जुन ने ठुकराया तम्बाकू का ऐड, नहीं चाहते फैन्स को लगे बुरी लत

Allu Arjun Rejects Tobacco Ad: अक्षय कुमार ने विमल का ऐड करके कई लोगों को नाराज कर दिया है, इस बीच खबर है कि अल्लू अर्जुन ने तंबाकू का एक बड़ा ऐड ठुकरा दिया। वह नहीं चाहते कि फैन्स को गंदी लत लगे।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Tue, 19 Apr 2022 01:17 PM

