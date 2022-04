अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' से प्रेरित छात्र ने 10वीं के पेपर में लिखा 'अपुन लिखेगा नहीं', लोग रह गए दंग

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म 'पुष्पा' (Pushpa) ने कई लोगों को प्रेरित किया। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है दसवीं (Dasvi) क्लास के छात्र ने पेपर में 'अपुन लिखेगा नहीं' लिख दिया।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Thu, 07 Apr 2022 01:15 PM

