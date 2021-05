अल्लू अर्जुन ने कोरोना को दी मात, 15 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद बेटे से कुछ इस तरह मिला एक्टर

तेलुगू फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता अल्लू अर्जुन की कोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसकी जानकारी अल्लू ने एक पोस्ट के जरिए दी। इस जानकारी के अलावा एक्टर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने बेटे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

निगेटिव रिपोर्ट की जानकारी शेयर करते हुए अल्लू ने लिखा, 'सभी को नमस्ते, 15 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस जानकारी के साथ अल्लू ने अपने चाहने वालों का धन्यवाद किया है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना से संबंध गाइड लाइन फॉलो करने का अनुरोध भी किया है।

Hello everyone ! I have tested negative. I am doing well. Thank you all for the love. pic.twitter.com/srRB07Q3r3

15 दिन तक क्वारंटाइन रहने के बाद एक्टर ने एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह अपने बेटे और फैमली को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ' कोरोना टेस्ट निगेटिव और 15 दिन क्वरंटाइन के बाद फैमली से मिला,बच्चों को बहुत याद किया। '

अल्लू अर्जुन का पोस्ट वायरल हो चुका है। वहीं एक्टर की पोस्ट पर उनके चाहने वाले फ्लावर और हॉर्ट इमोजी संग एक्टर के ठीक पर खुशी जाहिर कर रहे हैं।

बता दें कि बीते महीने 21 अप्रैल को अल्लू अर्जुन ने कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही पोस्ट शेयर किया था। एक्टर खुद को क्वारंटाइन कर अपना इलाज करवाया।

Hello everyone!

I have tested positive for Covid. I have isolated myself.

I request those who have come in contact with me to get tested.

I request all my well wishers and fans not to worry as I am doing fine . Stay home, stay safe . pic.twitter.com/CAiKD6LzzP