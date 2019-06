अलीगढ़ मासूम बच्ची की हत्या पर जावेद अख्तर ने जताया दुख, सरेआम फांसी की मांग

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अलीगढ़ में ढाई साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस क्रूर घटना पर नाराजगी जताई है और गुस्सा जाहिर किया। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपना बयान देने वाले जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने भी ट्विटर पर इस मामले को लेकर ट्वीट किया है

जावेद अख्तर ने अपने इस ट्वीट में उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। उन्होंने लिखा, "हर रोज सुनवाई द्वारा इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। इस घिनौने जुर्म पर कोर्ट का क्या फैसला होगा ये तो हर कोई समझ ही सकता है। उम्मीद करता हूं की आरोपी को सरेआम फांसी दी जाए।

मासूम बच्ची की हत्या पर फूटा अक्षय कुमार का गुस्सा

This case should be fast tracked in the courts by daily hearings . Any one can guess the inevitable and obvious verdict of any court on this most heinous crime possible . Wish he could be hanged publicly .