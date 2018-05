BOX OFFICE: 100 करोड़ क्लब में आलिया भट्ट की 'राजी', 'परमाणु' ने की इतनी कमाई

आलिया भट्ट स्टारर स्पॉय थ्रिलर फिल्म राजी ने रिलीजिंग के दो हफ्ते बाद 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने जा रही है। 11 मई को रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का ही अच्छा रिसपॉन्स मिला। जिसकी बदौलत दो हफ्ते बाद भी ये फिल्म सिनेमाघरो में टिकी हुई है। राजी के 100 करोड़ कलेक्शन की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। तरण के मुताबिक ये फिल्म 27 मई को 100 करोड़ क्लब मे ंशामिल हो जाएगी। फिल्म ने अभी तक 98 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।

While achieving the ₹ 100 cr figure may not be a cause for celebration for #Baahubali series, #TZH or #Padmaavat [since the costs are very high], it is indeed BIG NEWS when films like #Raazi and #SonuKeTituKiSweety achieve those numbers... Or #AvengersInfinityWar gets there. — taran adarsh (@taran_adarsh) May 27, 2018

#Raazi gains momentum, yet again, on third Sat... All set to cruise past ₹ 100 cr mark today [Sun; Day 17]… Alia’s third film in ₹ 100 cr Club: #2States [2014], #BKD [2017] and #Raazi... [Week 3] Fri 2.25 cr, Sat 4.20 cr. Total: ₹ 98.08 cr. India biz. BLOCKBUSTER. — taran adarsh (@taran_adarsh) May 27, 2018

100 करोड़ क्लब में आलिया भट्ट की तीसरी फिल्म...

ये आलिया की तीसरी फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल होगी। इससे पहले आलिया की '2 स्टेट्स' (2014) और 'ब्रदीनाथ की दुल्हनिया' (2017) भी इस क्लब में शामिल हो चुकी है।

'राजी' को मिला टफ कॉम्पटीशन...

'राजी' की ये सक्सेस इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इस फिल्म में आलिया के अलावा कोई जाना-पहचाना नाम नहीं था और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को कड़ी टक्कर मिली है। जी हां, हॉलीवुड फिल्म डेडपूल-2 और अमिताभ बच्चन-ऋषि कपूर स्टारर '102 नॉट आउट' के अलावा हालिया रिलीज हुई जॉन अब्राहम की 'परमाणु' ने भी राजी को तगड़ा कॉम्पटीशन दिया। इसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी रही। जबकि इस दौरान फैंस आईपीएल में भी बिजी थे।

Solid word of mouth catches up... SUPERB 58.51% growth for #Parmanu on Day 2... Biz is likely to be affected today [evening onwards] due to IPL finals... A strong hold on Mon could make up for revenue loss... Fri 4.82 cr, Sat 7.64 cr. Total: ₹ 12.46 cr [1935 screens]. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) May 27, 2018

'परमाणु' ने दूसरे दिन की इतनी कमाई...

जॉन अब्राहम और डायना पेंटी के अभिनय से सजी फिल्म परमाणु भी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म कर रही है। जी हां, तरण आदर्श ने अपने ऑफीशियल ट्विटर पेज पर फिल्म की कमाई के बारे में बात करते हुए बताया कि पहले दिन के मुकाबले फिल्म की दूसरे दिन की कमाई में 58.51 % का इजाफा हुआ है। तरण ने साथ में यह भी कहा है कि फिल्म के कलेक्शन पर आज आईपीएल फाइनल की वजह से असर पड़ सकता है। पर अगर फिल्म ने सोमवार को अच्छी कमाई की तो वो आईपीएल के कारण हुई कम कमाई की भरपाई कर सकती है।