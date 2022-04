नीतू कपूर के यहां राज करेंगी आलिया भट्ट, रणबीर की मां ने कहा- घर में सिर्फ बहू की चलेगी

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Wedding: नीतू कपूर का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है जिसमें वह रियलिटी टीवी शो 'डांस दीवाने' के सेट पर बैठी दिखाई पड़ रही हैं। करण कुंद्रा नीतू संग मस्ती कर रहे।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sat, 16 Apr 2022 07:13 AM

इस खबर को सुनें