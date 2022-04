शादी के बाद काम पर लौटेंगी आलिया भट्ट, राजस्थान में करेंगी इस फिल्म की शूटिंग

Alia Bhatt will go to Rajasthan: शादी के बाद आलिया भट्ट काम पर लौटने वाली हैं। जल्द ही वह राजस्थान में 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani) शूटिंग फिर से शुरू करने वाली हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Tue, 19 Apr 2022 06:19 AM

