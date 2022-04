रणबीर कपूर को लोग बोल रहे हैं बेस्ट दूल्हा, देखिए आलिया भट्ट को जयमाल डालते के वक्त ऐसा क्या किया

Alia Bhatt Ranbir Kaapoor Wedding Video Viral: आलिया भट्ट और रणबीर कूपर के जयमाल का एक वीडियो वायरल है। इसमें रणबीर कपूर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर लोग उन्हें बेस्ट दूल्हा बोल रहे हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Fri, 15 Apr 2022 01:19 PM

इस खबर को सुनें