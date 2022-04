Alia Bhatt Wedding Dress: घर पहुंच गया आलिया भट्ट का लहंगा! सब्यसाची ब्राइड बनेंगी 'रणबीर की दुल्हनिया'

Alia Bhatt Marriage Outfit: आलिया अपनी शादी में पिंक कलर का लहंगा पहन सकती हैं और उनका दुपट्टा उनकी दोस्तों और मनीष मल्होत्रा की मदद से डिजाइन किया जाएगा। शादी की डेट को लेकर नीतू फिर खामोश दिखीं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Mon, 11 Apr 2022 03:36 PM

