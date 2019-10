'वॉर' के फीमेल वर्जन में काम करना चाहती हैं आलिया भट्ट

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म 'वॉर' के फीमेल वर्जन में काम करना चाहती हैं। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी वाली फिल्म 'वॉर' हाल ही में प्रदर्शित हुयी है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन को बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से अधिक की ओपनिंग मिली है। फिल्म को मिली बंपर ओपनिंग के बाद फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने हॉलीवुड फिल्म 'चार्लीज एंजेल्स' की तर्ज पर 'वॉर' फिल्म का फीमेल वर्जन बनाने का विचार सुझाया है।

अनुपमा ने ट्विटर पर लिखा,क्या कोई महिला कलाकारों को लेकर फिल्म वॉर बनाएगा - धीमी गति से चलने वाले और अच्छे दिखने वाले लोगों को लेकर एक भव्य पॉपकॉर्न थ्रिलर। मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और सारा अली खान किसी देसी चार्ली एंजेल से कम नहीं होगीं? आलिया भट्ट को यह विचार पसंद आया और उन्होंने जवाब दिया, 'ऐ ऐ ऐ!'

Can someone make a #War for women – a gorgeous, clever popcorn thriller with staggeringly good looking people walking in slow motion. I think @deepikapadukone @aliaa08 #SaraAliKhan would be a hell of a trio for a desi #CharliesAngels Any takers?