First Karwa chauth 2022: आलिया, कटरीना, मौनी, इन एक्ट्रेस का है पहला करवा चौथ व्रत

First Karwa Chauth Of Bollywood Actress: पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए रखे जाने वाले अहम व्रत करवा चौथ 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस खास व्रत के लिए बॉलीवुड सेलेब्स का करवा चौथ स्पेशल लुक (Karwa Chauth Look) भी चर्चा में रहता है। फैशन आइकॉन माने जाने वालीं इन एक्ट्रेस का इस खास दिन के लिए उनके परफेक्ट लुक औैर तस्वीरों को लेकर फैंस काफी उत्साहित रहते हैं। तो इस बार फैंस को खासतौर से किन एक्ट्रेस के करवा चौथ व्रत के लुक और फोटोज का इंतजार रहेगा? इस साल और बीते साल की आखिर में बहुत सी टॉप एक्ट्रेस शादी के बंधन में बंधी हैं और इस बार वह अपना पहला करवा चौथ व्रत सेलिब्रेट कर सकती हैं। तो आइए जानें कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस का इस साल है पहला करवा चौथ व्रत....



कटरीना कैफ और विकी कौशल

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने मसान फेम एक्टर विकी कौशल में साथ शादी रचाकर अपने फैंस को चौंका दिया था। क्योंकि विकी कौशल और कटरीना कैफ के रिलेशनशिप की लोगों को भनक नहीं पड़ी थी, और दोनों ने सिर्फ अपने दोस्तों और परिवारजनों की मौजूदगी में ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें जारी की थीं। विकी और कटरीना ने 9 दिसंबर, 2021 में शादी रचाई। विकी पंजाबी फैमिली से हैं तो पंजाबी परिवारों में करवा चौथ को खासकर फर्स्ट करवा चौथ को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार कटरीना कैफ का भी पहला करवा चौथ का व्रत होगा। फैंस को उनके फर्स्ट करवा चौथ की तस्वीरों का इंतजार रहेगा।

आलिया भट्ट

इस साल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Alia and Ranbir)14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध गए। रणबीर और आलिया ने 5 साल डेटिंग करने के बाद शादी करने का फैसला लिया। आलिया का इस साल पहला करवा चौथ व्रत होगा। हाल ही में उनके बेबी शावर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं थीं। जल्द ही ये बॉलीवुड कपल अपनी पहली संतान का स्वागत करेगा। प्रेग्नेंसी फेज में आलिया अपना फर्स्ट करवा चौथ व्रत सेलिब्रेट करेंगी या नहीं इसकी जानकारी नहीं है।



मौनी राय

हाल ही में बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म ब्रह्मास्त्र में विलेन के रोल में नजर आईं मौनी रॉय की इस फिल्म में परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई। मौनी रॉय के लिए ये साल खास है। क्योंकि इस साल वे शादी के बंधन में भी बंधी। नागिन सीरीयल फेम मौनी रॉय (Mouni Roy) ने बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ गोवा में इस साल शादी के बंधन में बंधीं। मौनी रॉय इस साल 27 जनवरी को शादी के बंधन में बंधी थीं। इस एक्ट्रेस की साउथ इंडियन वेडिंग लुक में बहुत तस्वीरें वायरल हुईं थीं। मौनी रॉय का भी इस साल अपना पहला करवा चौथ व्रत है। इस खास दिन में उनके लुक और तस्वीरों का फैंस को इंतजार रहेगा।



पत्रलेखा

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और पत्रलेखा (Patralekhaa) ने 15 नवंबर, 2021 में शादी रचाई। खास दोस्तों और परिवार के बीच राजकुमार राव और पत्रलेखा शादी के बंधन में बंधे थे। इस कपल ने 11 साल के प्यार, दोस्ती, रोमांस के बाद शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। एक्ट्रेस पत्रलेखा का भी इस साल पहला करवा चौथ व्रत है। इस कपल की वेडिंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं थीं। अब देखते हैं करवा चौथ पर वे फैंस के साथ अपनी करवा स्पेशल तस्वीरें शेयर करते हैं।

अंकिता लोखंडे

इस साल अंकिता लोखंडे का भी पहला करवा चौथ व्रत है। अंकिता लोखंडे ने 14 दिसंबर, 2021 में बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी रचाई थी। अंकिता और विकी ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद पिछले साल शादी करने का फैसला लिया। इस साल अंकिता लोखंडे का भी फर्स्ट करवा चौथ व्रत है। टीवी फैंस के बीच मशहूर अंकिता के इस खास दिन के सेलिब्रेशन का फैंस को इंतजार है।

करिश्मा तन्ना

ऐक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने इस साल 5 फरवरी को बिजनसमैन वरुण बंगेरा से शादी के बंधन में बंधी। करिश्मा ने अपनी सगाई की खबर सबसे छिपाकर रखी थी। हालांकि उनके कुछ दोस्तों ने तस्वीरें शेयर कर दी थीं। करिश्मा तन्ना का भी फर्स्ट करवाचौथ व्रत है। अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने स्टनिंग ट्रेडिशनल लुक में तस्वीरें पोस्ट करने में एक्टिव रहने वाली करिश्मा का करवा चौथ स्पेशल लुक देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा।