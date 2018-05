BOX OFFICE: पहले ही दिन 'राजी' ने दिखाया कमाल, कमाए इतने करोड़

आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' रिलीज हो गई है। राजी को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है तभी तो फिल्म ने पहले ही दिन 7.53 करोड़ की कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक 'राजी' ने शुक्रवार को 7.53 करोड़ कमा लिए हैं।

Power of SOLID CONTENT... #Raazi starts Day 1 with a BIG BANG... The EXCEPTIONAL word of mouth should result in a FANTASTIC opening weekend... Fri ₹ 7.53 cr. India biz.