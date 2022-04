Alia-Ranbir Wedding: रणबीर कपूर की दुल्हनिया बनने से पहले नर्वस थीं आलिया भट्ट, साड़ी पहनने में लगा था इतना समय

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ऑफिशियली पति-पत्नी हो चुके हैं। शादी से पहले कपल ने एक दूसरे को करीब 5 साल तक डेट किया। तो वहीं अब आलिया की साड़ी ड्रेपर ने बताया कि वो अपनी शादी से पहले थोड़ी नर्वस थीं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Fri, 15 Apr 2022 07:18 PM

इस खबर को सुनें