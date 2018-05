जानें ऐसा क्या हुआ कि अभी से बच्चों के नाम सोचने लगीं आलिया भट्ट

हाल ही में रिलीज हुई आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' को दर्शकों और क्रिटिक्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर ली है और इसी बीच आलिया का एक बयान काफी सुर्खियों में आ गया है।

दरअसल एक वेबसाइट के मुताबिक हाल ही में आलिया ने इंटरवव्यू के दौरान कहा, '25 साल की होने के बाद वो आजकल बच्चों के नाम सोचने लगी हैं। आलिया ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं अब बच्चों के नाम सोचने लगी हूं। मैंने तो 2-3 नाम चुने भी हैं।'

आलिया ने ये भी कहा, 'लोग मुझे अभी तक बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मेरे घर में मुझे कभी बच्चा नहीं समझा गया। मेरे दोस्त भी हमेशा मेरी उम्र से बड़े ही रहे हैं।'

जल्द ही हिमेश रेशमिया देने वाले हैं ये बड़ी GOOD NEWS, फैन्स भी हो जाएंगे खुश

श्वेता तिवारी की दूसरी शादी पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल? पति ने तोड़ी चुप्पी कहा- ...

आलिया की फिल्म राजी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 82.03 करोड़ की कमाई कर ली है।



#Raazi is SUPER-STRONG on second Mon... Decline is a mere 22.12% [vis-à-vis second Fri]… Inches closer to ₹ 100 cr... [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.54 cr, Sun 9.45 cr, Mon 3.70 cr. Total: ₹ 82.03 cr. India biz.