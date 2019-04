इंशाअल्लाह में आलिया-सलमान की जोड़ी सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म इंशाअल्लाह में सलमान खान और आलिया भट्ट साथ काम करने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान और आलिया की जोडी को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। इस फिल्म की जोड़ी को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई जिसका उन्होंने करारा जवाब दिया।

आलिया ने कहा कि वह इस जोड़ी को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इससे सलमान और भंसाली सर पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने काफी अच्छी फिल्में दी हैं और हमें उनके विजन पर भरोसा करना चाहिए।

Dream with your eyes wide open they say & I did. Sanjay Sir and Salman Khan are magical together & I can't wait to join them on this beautiful journey called “Inshallah” ❤#Inshallah #SLB @BeingSalmanKhan @bhansali_produc @SKFilmsOfficial @prerna982