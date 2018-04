Gully Boy: 8 साल पुराने लुक में नजर आए रणवीर तो ट्रेन का इंतजार करती दिखीं आलिया

Unseen pics of @aliaabhatt from the set of #gullyboys Follow:- @insta_entertainment_cafe . . #bollywood #bollywoodnews #bollywooddance #bollywoodactress #bollywoodsongs #instagramers #instagram #filmy #bollywoodactor #filmgyan #actor #actress #songs #musically #screenprinting #BoxOffice #movienight #hollywood #movie #movieday #films #filmphotography #tollywood #filmmaking

A post shared by INSTA ENTERTAINMENT CAFE® (@insta_entertainment_cafe) on Apr 15, 2018 at 11:33pm PDT