Ranbir-Alia Wedding: करण जौहर ने रणबीर कपूर को बताया 'दामाद', कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण ने कपल को दी बधाई

Alia Bhatt Ranbir Kapoor Wedding Photos: करण जौहर ने रणबीर कपूर को अपना दामाद बता डाला है। तो वहीं #RaLia की शादी की फोटोज पर कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण (Katrina-Deepika) ने भी रिएक्ट किया है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Fri, 15 Apr 2022 09:19 AM

इस खबर को सुनें