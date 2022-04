Alia-Ranbir Wedding: लोगों ने उड़ाई आलिया भट्ट के उजड़े बालों की खिल्ली, इस शख्स को चंकी पांडे समझ बैठे फैन्स

Alia Bhatt gets brutally trolled for her messy hair: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद लोग गंगूबाई काठियावाड़ी एक्ट्रेस का खूब मजाक बना रहे हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Fri, 15 Apr 2022 01:07 PM

इस खबर को सुनें