Alia-Ranbir Wedding: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी पर वायरल हुआ दीपिका पादुकोण का रिएक्शन, किया ये काम

Deepika Padukone reacts to Alia Bhatt Ranbir Kapoor Wedding: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लिए अयान मुखर्जी की क्यूट पोस्ट को दीपिका पादुकोण ने लाइक किया है। इस पोस्ट में अयान ने कपल को बधाई दी है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 14 Apr 2022 11:17 AM

इस खबर को सुनें