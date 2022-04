संगीत पर बांहों में बांहे डालकर रणबीर संग खूब नाचीं आलिया, वायरल हुआ Video

आलिया भट्ट-रणबीर कपूर की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रही हैं। अब कपल की संगीत सेरेमनी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रालिया बांहों में बांहे डालकर डांस कर रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Fri, 15 Apr 2022 12:51 PM

