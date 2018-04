'राजी' हुई आलिया भट्ट, कहा- परसो सुबह मिलते हैं

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'राजी' की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस अपकमिंग फिल्म का आज टीजर भी आउट हो गया है। आलिया ने टीजर को अपने ट्वीटर अकाउंट से शेयर किया है।

फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं। इस 40 सेकेंड के टीजर में आलिया बुर्का पहने हुए नजर आ रही हैं। इसमें वह किसी शख्स से फोन पर बातें करते हुए कहती हैं कि - मै राजी हुं। और फोन रख कर अपना चेहरा छिपा कर निकल जाती हैं। आलिया ने टीजर शेयर करते हुए लिखा है कि फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगा... और आगे लिखा है कि - परसों मिलते हैं- मै राजी हूं....

बता दें कि इससे पहले आलिया ने इसका पोस्टर भी शेयर किया था।

इस अप-कमिंग फिल्म में आलिया के साथ विक्की कौशल नजर आएंगे। यह फिल्म हरिंदर सिक्का के बेस्ट सेंलिंग नोवेल 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित है।

And a SPY! The 3 #ShadesOfRaazi.. Poster and Trailer out TOM!!! 🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/u8iL4h5r8F