रणबीर-आलिया की फेक वेडिंग कार्ड देखकर भड़की मॉम सोनी राजदान और अंकल मुकेश, गुस्से में दी ये नसीहत

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बी-टाउन की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में एक है। अक्सर ये दोनों साथ-साथ स्पॉट होते हैं। बी-टाउन से लेकर सोशल मीडिया तक इन दोनों के प्यार के चर्चे हर कोई करता दिखता है। इनके अफेयर के बीच-बीच में इनकी शादी को लेकर हर रोज कोई न कोई अफवाह सामने आ ही जाता है। इसी बीच हाल ही में इनकी शगन सेरेमनी का फेक कार्ड वायरल हुआ था। जिसमें दोनों की इंगेजमेंट की बात कही गई थी। अब खबर इनकी शादी और सेरेमनी के फेक कार्ड पर आलिया मां सोनी राजदान और एक्ट्रेस के मुकेश भट्ट का रिएक्शन सामने आया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई बातचीत में सोनी राजदान ने इस खबर को पूरी तरह से झुठलाते हुए कहा कि ये कोई विषय नहीं है। कृपया करके इन शरारती तत्वों को पब्लिसिटी हासिल करने का मौका न दें। वो इसके योग्य नहीं । इसके अलावा आलिया के अंकल मुकेश भट्ट ने भी इन चीजों को तूल न देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आलिया अपनी फिल्मों की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त हैं और इस दौरान देशभर से लोगों ने उनकी शादी के बारे में जानने के लिए उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा कि ये सच कैसे हो सकता है? उस कार्ड में कई सारी गलतियां हैं।

LOL Congratulations, #AliaBhatt’s name is spelt wrong though...and the date 22TH 😂#RanbirKapoor #RanbirAlia #Jodhpur #UmaidBhavanPalace pic.twitter.com/cZujVHJwgJ