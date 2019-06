VIDE: आलिया भट्ट ने लॉन्च किया अपना यूट्यूब चैनल, ‘टिप टिप बरसा पानी’गाने पर डांस कर मचाया तहलका

बॉलीवुड अक्षय कुमार और रवीना टंडन की फिल्म मोहरा का गाना ‘टिप-टिप बरसा पानी’आजकल आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटिज के बीच काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ‘टिप-टिप बरसा पानी’ पर अक्सर कोई न कोई डांस करते हुए अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर रहा है। इसी बीच बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक अपने यू ट्यूब चैनल का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आलिया फिल्म‘टिप-टिप बरसा पानी’ पर डांस करती हुई दिख रही हैं।

Something new, something fun, something on YouTube 🌞📽 https://t.co/rKULIR7zIj