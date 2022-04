आलिया भट्ट की सहेलियों ने रणबीर कपूर को लगाया तगड़ा फटका, इस पर्चे पर लिखी है जूते छिपाई की रकम?

Alia Ranbir Wedding Unseen Photos: आलिया भट्ट की दोस्त तान्या ने शादी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जो चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि रणबीर के हाथ में जो पर्चा है उसमें जूते चुराई की रकम लिखी है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Tue, 19 Apr 2022 03:05 PM

