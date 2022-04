Ranbir Alia Wedding: आलिया भट्ट ने शादी की खबरों पर दिया अपना पहला रिएक्शन, जगमगा उठा वेडिंग वेन्यू

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Wedding: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की खबरों के बीच आरके स्टूडियो का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस बीच आलिया भट्ट ने शादी की खबरों पर अपना पहला रिएक्शन दे दिया है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Mon, 11 Apr 2022 05:28 AM

