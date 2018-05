BOX OFFICE पर चला आलिया का जादू, 3 दिन में ही 'राजी' सुपरहिट!

इस शुक्रवार रिलीज हुई आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म 'राजी' दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म ने तीन दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। पहले वीकेंड ही आलिया भट्ट की फिल्म 30 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि फिल्म की शानदार शुरुआत है। फिल्म तीन दिन में ही अपना बजट पूरा कर चुकी है, और अब फिल्म की जो भी कमाई होगी फिल्म का प्रॉफीट होगा। समीक्षकों से मिल रहे पॉजीटिव रिसपॉन्स के साथ-साथ दर्शकों की भी अच्छी प्रतिक्रिया दी है।

#Raazi continues its SPLENDID RUN... Witnesses 50.07% growth on Sat... The SUPER-STRONG word of mouth is translating into SUPER-SOLID biz... Expected to collect ₹ 31 cr+ in its opening weekend... Fri 7.53 cr, Sat 11.30 cr. Total: ₹ 18.83 cr. India biz.