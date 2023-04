आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस ने खरीदा 37 करोड़ का घर, सिर्फ स्टैंप ड्यूटी ही लगभग ढाई करोड़

ऐप पर पढ़ें

Alia Bhatt Production New House: आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस Eternal Sunshine Production Pvt Ltd ने मुंबई के पाली हिल में 37 करोड़ 80 लाख रुपये का घर खरीदा है। 2,497 स्क्वायर फीट का यह घर बांद्रा वेस्ट में स्थित एरियल व्यू कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में स्थित है। इनडैक्स टैप डॉट कॉम के पास उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक इस घर को उन्होंने Gold Street Mercantile Company Pvt Ltd से खरीदा है।

अपनी बहनों को गिफ्ट किए घर

आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस द्वारा इस मकान के लिए 2 करोड़ 26 लाख रुपये की स्टैंप ड्यूटी भरी गई है। जिस दिन इस घर की रजिस्ट्री हुई है उसी दिन आलिया भट्ट ने अपनी बहन शाहीन महेश भट्ट को मुंबई में 2 अपार्टमेंट गिफ्ट किए हैं। एक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इन घरों की कीमत भी तकरीबन 7 करोड़ 68 लाख रुपये है।

तेजी से बढ़ रहा करियर का ग्राफ

बता दें कि आलिया भट्ट को आज के वक्त में बॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेसेज में गिना जाता है। करण जौहर की फिल्म Student of the Year से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आलिया भट्ट के करियर का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है। उनकी पिछली ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं और अब फैंस को उनकी अगली फिल्म का इंतजार है जिसमें वह रणवीर सिंह के साथ काम करती नजर आएंगी।