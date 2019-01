'नो फादर्स इन कश्मीर' के सपोर्ट में आगे आईं आलिया भट्ट, जानें क्यों विवादों में है फिल्म

ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर अश्विन कुमार की फ़िल्म 'नो फादर्स इन कश्मीर' के लिए बहुत सारी जानी-मानी हस्तियाँ अपना समर्थन दे रही हैं। फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और शशि थरूर, स्वरा भास्कर समेत अन्य हस्तियों की ओर से सोशल मीडिया पर समर्थन किए जाने के बाद, अब अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और अपनी माँ की फिल्म के लिए सीबीएफसी से गुहार लगाकर उसके लिए अपना समर्थन ज़ाहिर कर रही हैं। उसने ट्वीट किया है। जिसमें लिखा है कि मैं माँ की फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही थी।

Was soo looking forward to mom's @nofathers_movie #nofathersinkashmir!! @Soni_Razdan @ashvinkumar & team worked super hard for this honest teens love story in Kashmir. Really hope the CBFC would #lifttheban. It’s a film about empathy & compassion..let’s give love a chance!🌺🙏❤️