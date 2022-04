रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को लेकर एक्साइटेड एक्ट्रेस के भाई राहुल, कहा- शादी में जाने वाला हूं, लेकिन...

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी इन दिनों चर्चा में है। हालांकि इस बीच आलिया के परिवार की तरफ से शादी को लेकर नए-नए अपडेट्स आ रहे हैं। आलिया के भाई राहुल ने भी इस पर रिएक्शन दे दिया है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Sat, 09 Apr 2022 04:46 PM

