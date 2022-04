आलिया भट्ट को कंगना रनौत के फैन्स ने बोला 'कॉपीकैट', शादी में पहनी उनके जैसी साड़ी!

Alia Bhatt Kangana Ranaut Sari Look Comparision: आलिया भट्ट के ब्राइडल लुक की तुलना कंगना रनौत की एक पुरानी तस्वीर से की जा रही है। 2020 में कंगना सब्यासाची की ऐसी साड़ी पहन चुकी हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Fri, 15 Apr 2022 05:48 PM

