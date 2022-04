Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Wedding Venue: क्या बदल गया रणबीर-आलिया की शादी का वेन्यू? भाई राहुल भट्ट ने कही ये बात

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Wedding Venue: आलिया और रणबीर की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। घर की सजावट, ड्रेस सब रेडी है। लेकिन अब खबर आ रही है कि कपल की शादी का वेन्यू बदल सकता है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Tue, 12 Apr 2022 04:09 PM

