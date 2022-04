आलिया भट्ट ने शादी में लिए सिर्फ 4 फेरे? एक्ट्रेस के भाई ने खोले 'स्पेशल पंडित' से जुड़े राज

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor's wedding pheras: आलिया भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने खुलासा किया है कि उनकी बहन और रणबीर कपूर ने शादी में पूरे 7 फेरे नहीं लिए। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है?

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Fri, 15 Apr 2022 11:51 AM

इस खबर को सुनें