हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Wedding Announcement: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर किस दिन करेंगे शादी की अनाउंसमेंट, जानिए यहां

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Wedding Announcement: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर किस दिन करेंगे शादी की अनाउंसमेंट, जानिए यहां

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को लेकर बहुत खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने खुद शादी को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है। तो फैंस अब दोनों की तरफ से अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Mon, 11 Apr 2022 12:13 PM

इस खबर को सुनें