रणबीर कपूर ने किया कुछ ऐसा, शरमा गई आलिया भट्ट : Video हुआ वायरल

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशन को लेकर आए दिन कोई न कोई नई खबर सामने आती रहती है। दोनों हर इवेंट और पार्टीज में साथ रहते हैं। ये दोनों अभी जी सिने अवार्ड में शामिल हुए थे और एक दूसरे को गले लगाते भी नजर आए। आलिया भट्ट को राजी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और ये दोनों किस करते नजर आए। इन दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अवार्ड फंक्शन में रणबीर कपूर को संजू फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और ये अवार्ड उन्हें आलिया भट्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड उनके फेवरेट रणबीर कपूर को संजू के लिए जाता है। कुछ दिनों पहले तो दोनों की शादी की खबरें भी काफी सुर्खियों में थी हालांकि बाद में दोनों ने इन खबरों को सिर्फ अफवाह बताया था।

Alia Bhatt- I love you (from stage) after winning award, while Ranbir Kapoor is all smiles❤😇#FilmfareAwards2019 pic.twitter.com/UPHZFzvV5L