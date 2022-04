हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Net Worth: आलीशान बंगले और मॉर्डन गाड़ियां, जानिए रणबीर-आलिया की नेट वर्थ

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Net Worth: आलीशान बंगले और मॉर्डन गाड़ियां, जानिए रणबीर-आलिया की नेट वर्थ

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Fees: महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी आलिया भट्ट कई पॉपुलर ब्रांड्स को एंडोर्स करती हैं। आलिया भट्ट की नेट वर्थ साल 2021 के मुताबिक 517 करोड़ रुपये है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sat, 16 Apr 2022 08:51 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.