अप्रैल में नहीं उठेगी आलिया भट्ट की डोली? रणबीर कपूर से इस दिन करेंगी सगाई

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की सगाई को लेकर अब नई अपडेट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर-आलिया अप्रैल 2022 में सगाई कर सकते हैं। पहले खबरें आ रही थी आलिया-रणबीर इस महीने में शादी करने वाले हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 31 Mar 2022 05:51 AM

