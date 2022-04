हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Alia Bhatt Mehendi Ceremony: फंक्शन शुरू होते ही इमोशनल हुए करण जौहर, झलक गए नीतू कपूर के भी आंसू

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor Mehendi Ceremony: आलिया भट्ट की मेहंदी सेरेमनी के दौरान करण जौहर और नीतू कपूर काफी इमोशनल हो गए। इस दौरान नीतू कपूर ने अपनी और ऋषि कपूर की कुछ पुरानी यादों को ताजा किया।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 14 Apr 2022 05:27 AM

