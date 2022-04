'ब्रह्मास्त्र' नहीं ये होती रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की पहली फिल्म, फिर हो गई ये बड़ी गड़बड़

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor: जब संजय लीला भंसाली फिल्म 'बालिका वधू' पर काम कर रहे थे तो वह रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लीड रोल देना चाहते थे। आलिया-रणबीर ने साथ में फोटोशूट भी किया था।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Tue, 19 Apr 2022 08:57 AM

