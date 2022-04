कोलकाता में फैंस ने धूमधाम से मनाई रणबीर-आलिया की शादी, एक्ट्रेस को दिया मां दुर्गा का रूप

आलिया भट्ट-रणबीर कपूर की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे और अब मिस्टर एंड मिसेज कपूर की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी बीच कोलकाता में कपल के फैंस ने उनकी शादी मनाई है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Fri, 15 Apr 2022 01:51 PM

