VIDEO: दादासाहेब फाल्के पुरस्कार लेते हुए अक्षय खन्ना हुए भावुक, पिता को किया याद

65वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। विनोद खन्ना का ये अवॉर्ड लेने समारोह में पहुंची उनकी पत्नी कविता और बेटे अक्षय खन्ना। इस दौरान विनोद खन्ना को याद कर दोनों भावुक हो गए। राष्ट्रपति के हाथों दोनों ने विनोद खन्ना का दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड लिया। इससे पहले अक्षय ने कहा, 'मेरे लिए एक पुत्र के रूप में उनकी ओर से पुरस्कार लेना बहुत ही विनयपूर्ण है। यह हम सभी के लिए गौरवपूर्ण और भावुक क्षण है।' इतना ही नहीं, पति का याद करते हुए पत्नी कविता ने कहा, 'यह मेरे परिवार और उनके फैंस के लिए खुशी और गर्व का समय है। हमें एक और बुरा भी लग रहा है कि ये अवॉर्ड लेने के लिए हमारे बीच मौजूद नहीं हैं।'

#PresidentKovind confers Dadasaheb Phalke Award for the year 2017 to Late Vinod Khanna, who featured in as many as 146 films in a career spanning over 4 decades. He left behind a legacy that will stay etched in our memories for years to come.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/JVY3DKRjNa